İSTANBUL'DA DENİZ TAKSİLERİN ÜRETİMİNE BAŞLANDI

Şehir Hatlarının 170. kuruluş yıldönümünde konuşan İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu , 50 adet deniz taksinin bu yaz hizmete gireceğini söyledi. Haliç Tersanesi'nde düzenlenen tanıtım toplantısına katılan İBB Başkanı İmamoğlu, deniz taksilerin ilkinin üretimini başlattı.

Deniz taksiler, dünyanın yaşayan en eski tersanesi olarak bilinen Haliç Tersanesi'nde inşa edilecek ve renklerine de İstanbullular karar verecek.

TAKSİLER 10 KİŞİ KAPASİTELİ

İmamoğlu, tanıtım toplantısında yaptığı konuqşmada şunları söyledi: "Deniz taksiler, bu kentin ruhuna uygun, Büyükşehir Belediyemizin ana disiplini ile paydaş olacak. Aynı zamanda bunun bir hizmet kadar bir kimlik olduğunun da farkında olarak, 50 tane deniz taksiyi bu senenin yazında hizmete sunmak istiyoruz. Eğer 50 adet yetmiyorsa daha fazla hedefi hızlıca koymalıyız. Bu taksilerimiz 10 kişi kapasiteli olmasının yanı sıra sizi Adalar'dan Sarıyer'e, Beylikdüzü'nden Üsküdar'a, Pendik'ten Bakırköy'e taşıyacak. Bu projeyi, Fatih Sultan Mehmet'ten bize emanet olan 565 yıllık bu kadim bu tersanede üreteceğiz. Deniz taksiler için en uygun renkleri de halkımıza sorarak birlikte karar vereceğiz. Ben de bu anlamda oy hakkımı kullanacağım."

İBB Başkanı İmamoğlu, konuşmaların ardından Şehir Hatları Genel Müdürü Sinem Dedetaş ile birlikte, deniz taksinin prototipine ilk reçineyi sürerek, "İstanbulumuza hayırlı olsun" dedi.

Görüntü dökümü: -----------------Ekrem İmamoğlu'nun gelişi-Ekrem İmamoğlu'nun konuşması-İmamoğlu'nun üretimi başlatması

-Deniz taksilerin rengi için oy kullanılması

- İstanbul

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Sevda SARIKAYA