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İstanbul'da deniz taksiler seferlere başlıyor

AA / Mücahit Türetken - Haberler | Güncel
İstanbul'da deniz taksiler seferlere başlıyor

İstanbul'da Şehir Hatları A.Ş. tarafından üretimi yapılan deniz taksiler, bugün yolcu taşımaya başlayacak.

İSTANBUL (AA) - İstanbul'da Şehir Hatları A.Ş. tarafından üretimi yapılan deniz taksiler, bugün yolcu taşımaya başlayacak.

Şehir Hatları'nca geçen eylül ayında denize indirilen deniz taksilerden 10 tanesi bugün itibariyle yolcu alımına başlıyor.

İstanbul Büyükşehir Belediyesinden (İBB) yapılan açıklamaya göre, tüm platformlardan akıllı telefonlarına indirilebilecek "İBB Deniz Taksi" uygulaması ile deniz taksiye rezervasyon yapılıp, en yakın iskeleye çağrılabilecek.

Açılış ücreti 100 TL

Deniz taksilerde açılış ücreti 100 TL olacak. Belirli bir mil aşıldıktan sonra, mil başına ücret eklenecek.

Üsküdar-Beşiktaş arası 100 TL, Kadıköy-Beylerbeyi arası 361 TL, Bostancı-Kınalıda 257,5 TL, Büyükada-Heybeliada 112,8 TL, Büyükada-Maltepe seferi ise 220 TL olacak.

7 gün 24 saat çalışacak deniz taksilerin mil başına ücret tarifeleri ise şu şekilde:

1 mil dahil açılış ücreti 100 TL, 1-4 mil arası mil başına 75 TL (4 mil dahil), 4-8 mil arası mil başına 60 TL (8 mil dahil), 8 mil sonrasında mil başı 48 TL.

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