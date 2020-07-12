İstanbul'da deniz polisi Kovid-19 önlemleri denetimi yaptı
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İstanbul'da deniz polisi Kovid-19 önlemleri denetimi yaptı

İstanbul'da polis ekipleri, polis botları ve tekneleriyle yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri denetimi yaptı.

İstanbul'da deniz polisi Kovid-19 önlemleri denetimi yaptı
12.07.2020 01:59 | Son Güncelleme: 12.07.2020 02:34

İstanbul'da polis ekipleri, polis botları ve tekneleriyle yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri denetimi yaptı.

Polis botları ve tekneleriyle Kovid-19 denetimi gerçekleştiren Deniz Limanı Şube Müdürlüğü ekipleri, Haliç'te durdurulan bir vapurda vatandaşların sosyal mesafe ve maske takma kurallarına uyup uymadıklarını kontrol etti.

Sahil Güvenlik ve Deniz Limanı Şube Müdürlüğü ekipleri, gece yarısı Sarıyer'de sahilde denetim yaptıkları bir eğlence teknesinde sosyal mesafe ve maske takma kurallarını ihlal ettikleri gerekçesiyle teknedekileri tahliye etti.

Polis, izin belgeleri olup olmadığını inceledikleri teknenin yetkilileri hakkında idari işlem yaptı.

Kaynak: AA

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