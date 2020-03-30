İstanbul'da deniz otobüsü ve feribot seferleri durduruldu
İstanbul'da yolcu taşımacılığı yapılan deniz otobüsü, feribot seferleri durduruldu.
30.03.2020 17:12 | Son Güncelleme: 30.03.2020 17:12
İstanbul'da yolcu taşımacılığı yapılan deniz otobüsü, feribot seferleri durduruldu.
İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda şunları kaydetti:
"İstanbul'da şehirlerarası deniz yolu ulaşımında yük taşımacılığına devam edilmesi, yolcu taşımacılığı yapılan deniz otobüsü, feribot vb. seferlerin bugün 17.00'den itibaren durdurulması kararlaştırılmıştır."
Kaynak: AA