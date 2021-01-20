Denetimde durdurulan araçtaki oyuncak ayının içinden ruhsatsız silah çıktı
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Denetimde durdurulan araçtaki oyuncak ayının içinden ruhsatsız silah çıktı

20.01.2021 22:09 | Son Güncelleme: 20.01.2021 22:14

Ataşehir'de şüphe üzerine durdurulan araçtaki oyuncak ayının içerisinde ruhsatsız tabanca bulundu.

Ataşehir'de şüphe üzerine durdurulan araçtaki oyuncak ayının içerisinde ruhsatsız tabanca bulundu.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Önleyici Hizmetler Şube Müdürlüğünce yapılan çalışma kapsamında, Halk Caddesi'nde bir araç şüphe üzerine durduruldu.

Araçta yapılan aramada ön koltuğun üzerindeki oyuncak ayı içerisinde ruhsat tabanca ele geçirildi.

Gözaltına alınan sürücü F.K., "6136 sayılı Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkında Kanun'a muhalefet" suçundan hakkında işlem yapılarak serbest bırakıldı.

Denetimde durdurulan araçtaki oyuncak ayının içinden ruhsatsız silah çıktı
Denetimde durdurulan araçtaki oyuncak ayının içinden ruhsatsız silah çıktı
Denetimde durdurulan araçtaki oyuncak ayının içinden ruhsatsız silah çıktı
Denetimde durdurulan araçtaki oyuncak ayının içinden ruhsatsız silah çıktı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Muhammed Gencebay Gür

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