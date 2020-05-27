İstanbul'da denetim noktasındaki polise çarptıktan sonra kaçan şüpheli yakalandı
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İstanbul'da denetim noktasındaki polise çarptıktan sonra kaçan şüpheli yakalandı

Bayrampaşa'da denetim noktasında görevli polis memuruna çarptıktan sonra kaçan şüpheli gözaltına alındı.

İstanbul'da denetim noktasındaki polise çarptıktan sonra kaçan şüpheli yakalandı
27.05.2020 14:35 | Son Güncelleme: 27.05.2020 15:10

Bayrampaşa'da denetim noktasında görevli polis memuruna çarptıktan sonra kaçan şüpheli gözaltına alındı.

Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü Sivil Trafik Ekipler Amirliği ekipleri, 26 Mayıs'ta saat 21.47'de Hal Tem Bağlantı Yolu İstanbul Yaş Meyve Sebze Hali önündeki uygulama noktasında görevli polis memuru Ömer Kılıç'a çarptıktan sonra kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

Ekipler, şüphelinin 34 AN 9717 plakalı araç sürücüsü H.Ö. olduğunu tespit etti.

Polis, şüpheli H.Ö'yü gece saatlerinde yakaladı. Şüphelinin hastanede yapılan testlerinde 1,25 promil alkollü olduğu belirlendi.

Sürücü H.Ö'ye trafiği aksatacak veya tehlikeye sokacak şekilde art arda birden fazla şerit değiştirmekten 1228, trafik kazalarına karışanların kaza mahallinde durmaması ve kaza mahallinde trafik güvenliği için gerekli tedbirleri almamasından 288, trafik güvenliğine ve kurallara uymamaktan 132, alkollü araç kullanmaktan 1228 lira olmak üzere toplam 2 bin 876 lira idari para cezası uygulandı.

H.Ö'nün sürücü belgesine 6 ay süreyle el konulurken araç, trafikten men edildi.

Ayrıca şüpheliye sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal etmekten Hıfzıssıhha Kanunu uyarınca 3 bin 180 lira ceza da kesildi.

Şüphelinin Bayrampaşa ilçe Emniyet Müdürlüğü Yıldırım Polis Merkezindeki işlemleri sürüyor.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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