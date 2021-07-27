İstanbul'da dehşet anları: Tartıştığı kişinin arkasından kurşun yağdırdı
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İstanbul'da dehşet anları: Tartıştığı kişinin arkasından kurşun yağdırdı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Kağıthane'de bir şahıs tartıştıktan sonra aracıyla yoluna devam eden kişinin arkasından tabancayla kurşun yağdırdı.

Kağıthane'de bir şahıs tartıştıktan sonra aracıyla yoluna devam eden kişinin arkasından tabancayla kurşun yağdırdı. Dehşet anları kameralara yansırken, saldırgan şahıs polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.

Kağıthane Gültepe Mahallesi'nde geçtiğimiz aylarda meydana gelen olayda, bir şahıs otomobille gelen bir kişiyi tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesi üzerine otomobili kişi aracına binerek olay yerinden uzaklaşmaya başladı. O esnada belinden tabancasını çıkartan şahıs, aracın arkasından kurşun yağdırdı. Saldırıya uğrayan kişi de hızla olay yerinden uzaklaştı.

KAĞITHANE POLİSİNDEN KAÇAMADI

Olayın ardından ihbar üzerine çalışma başlatan Kağıthane İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, görüntülerden şahsın önce eşkalini ardından da kimliğini tespit etti. Yapılan çalışmalar sonucunda saldırgan şahıs, olayda kullandığı tabancayla birlikte polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Dehşet anları ise cep telefonu kamerasına yansıdı.

(Doğan Can Cesur/İHA)

İstanbul'da dehşet anları: Tartıştığı kişinin arkasından kurşun yağdırdı
İstanbul'da dehşet anları: Tartıştığı kişinin arkasından kurşun yağdırdı
İstanbul'da dehşet anları: Tartıştığı kişinin arkasından kurşun yağdırdı
İstanbul'da dehşet anları: Tartıştığı kişinin arkasından kurşun yağdırdı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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