İstanbul'da dehşet anları: Kamyonet yatak odasına daldı
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İstanbul'da dehşet anları: Kamyonet yatak odasına daldı

Kağıthane'de frenleri boşalan sebze ve meyve yüklü kamyonet bir binanın giriş katındaki yatak odasına daldı.

İstanbul'da dehşet anları: Kamyonet yatak odasına daldı
12.05.2020 16:01 | Son Güncelleme: 12.05.2020 16:02

Kağıthane'de frenleri boşalan sebze ve meyve yüklü kamyonet bir binanın giriş katındaki yatak odasına daldı. Kamyonetin odaya girmesi sonucu neye uğradığını şaşıran genç kız, başından yaralandı. İtfaiye ekiplerinin kurtardığı kamyonet sürücüsü ve genç kız hastaneye kaldırıldı. Vatandaşlar ise büyük panik yaşadı.

Kaza, saat 15.00 sıralarında Kağıthane Talatpaşa Mahallesi Gülbuldu Sokak üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, meyve ve sebze satan Hamdi Duman, 34 BFL 675 plakalı kamyonetiyle Beyözü Sokak üzerinden inmek istedi. O esnada frenlerinin boşalması sonucu kontrolden çıkan kamyonet, büyük bir gürültüyle bir binanın giriş katındaki yatak odasına daldı. Kaza sonucu sürücü Duman araç içerisinde sıkışırken, odasında yatan ve neye uğradığını şaşıran 21 yaşındaki Aylin Angın başından yaralandı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. Ekipler seyir ettiği esnada genç kızı vatandaşlar otomobille Okmeydanı Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu Şehir Hastanesine kaldırarak tedavi altına aldı. Kısa sürede olay yerine gelen Şişli İtfaiye Grup Amirliğine bağlı ekipleri, araç içerisinde sıkışan sürücüyü hafif yaralı şekilde kurtararak sağlık ekiplerine teslim etti. Genç kızın durumunun iyi olduğu başına dikiş atıldığı öğrenildi.

"Gelen arabalar çat diye giriyor önlem alın diye uyardık"

Mahallelinin sokağa dökülmesi nedeniyle polis ekipleri, olay yerinde şerit çekerek önlem aldı. Olay yerindeki ekipler kazayla ilgili inceleme yaparken, kamyonetin daldığı odanın ise savaş alanına döndüğü görüldü.

"Aracın yarısı komple evin içerisine girmiş"

Kazayla ilgili konuşan genç kızın ağabeyi Akın Angın(23), "Ben işteydim, telefon geldi. Araç geldi vurdu dediler, geldim bir baktım aracın yarısı komple evin içerisine girmiş. Çocukta burada yatıyordu, geldiğimde çocuğun başı kanamıştı. Hemen babamı arayıp hastaneye yetiştirdiler. Haber geldi, büyük bir şey yok dikiş atıyorlarmış. Şoförün de elinde problem varmış. Buraya yol yaptılar, kaldırıma engel yapmadılar. Gelen arabalar çat diye giriyor. 50 kere uyardık, söyledik önlem alın diye. Bu kadar yol yapmanın anlamı yok. Bu aracın gireceği zaten belliydi"

Polis kazayla ilgili inceleme başlattı. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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