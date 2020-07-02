İstanbul'da dehşet anları kamerada...Sopa ve satırla dövdü
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İstanbul'da dehşet anları kamerada...Sopa ve satırla dövdü

İstanbul'da dehşet anları kamerada.

02.07.2020 12:09 | Son Güncelleme: 02.07.2020 12:13

İstanbul'da dehşet anları kamerada...Sopa ve satırla dövdü

Beyoğlu'nda bir şahıs borcunu alamadığı arkadaşını sopa ve satırla darp etti

Darp anını kaydettiren şahıs tutuklanarak cezaevine gönderildi

İSTANBUL - Beyoğlu'nda önceden borç verdiği arkadaşının parayı geri vermemesi üzerine sinirlenen bir şahıs, arkadaşını sopa ve satırla öldüresiye dövdü. Dehşet anlarını cep telefonuyla kaydettiren şahıs, mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Beyoğlu Kalyoncu Kulluğu Mahallesi Ömer Hayyam Caddesi üzerindeki bir depoda geçtiğimiz Mart ayında meydana gelen olayın görüntüleri ortaya çıktı. Edinilen bilgiye göre olay günü Hüseyin K. ismindeki şahıs, daha önceden borç verdiğini iddia ettiği İran uyruklu Davud G. ile semtte denk geldi. İkili bir süre sohbet ettikten sonra K.'nin otomobiline binerek bir depoya geçti. K., G.'ye burada "borcumu ne zaman vereceksin?" diye sordu. Ancak G. iddiaya göre K.'ya "keyfim ne zaman isterse o zaman vereceğim" dedi. Bunun üzerine ikili arasında tartışma çıktı. Duruma sinirlenen K. eline geçirdiği sopayla G.'yi darp etmeye başladı. Dakikalarca sopayla G.'ye vuran K. bir süre sonra eline aldığı satırı yan çevirip bu şekilde darp etmeye başladı. Darp esnasında ağır hakaret ve küfürler eden K. kendisine yalvaran G.'yi öldüresiye dövdü. Hüseyin K. o anları bir de arkadaşına kaydettirdi. Olayın ardından siniri geçen K., G.'nin gitmesine izin verdi.

Darpçı arkadaş tutuklandı

Darp edilmesinin ardından İran uyruklu Davud G. emniyete giderek şikayette bulundu. Şikayetinde alıkonularak darp ve tehdit edildiğini, üzerindeki paraların ise alındığını söyleyerek davacı olduğunu belirtti. Olayın ardından çalışma başlatan polis ekipleri, darpçı şahsın eşkalini ve kimliğini belirleyerek yakalamak için çalışma başlattı. Çalışmalar sürdüğü esnada Hüseyin K. geçtiğimiz Mayıs ayında emniyete giderek teslim oldu. İfadesinin alınmasının ve işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilen Hüseyin K., çıkartıldığı mahkemece "nitelikli yağma", "şantaj" ve "kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma" suçlarından tutuklanarak Paşa Kapısı Cezaevine gönderildi.

İstanbul'da dehşet anları kamerada...Sopa ve satırla dövdü

Kaynak: İHA

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