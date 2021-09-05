İstanbul'da dehşet anları kamerada: Otomobilin çarptığı yaşlı kadın hayatını kaybetti

İstanbul'da dehşet anları kamerada: Otomobilin çarptığı yaşlı kadın hayatını kaybetti Tarabya'da yolun karşısına geçmeye çalışan yaşlı bir kadın otomobilin çarpması sonucu hayatını kaybetti Havalanarak metrelerce sürüklenen kadına vatandaşlar kalp masajı yaptı Sarıyer'de koşarak yolun...

İstanbul'da dehşet anları kamerada: Otomobilin çarptığı yaşlı kadın hayatını kaybetti

Tarabya'da yolun karşısına geçmeye çalışan yaşlı bir kadın otomobilin çarpması sonucu hayatını kaybetti

Havalanarak metrelerce sürüklenen kadına vatandaşlar kalp masajı yaptı

İSTANBUL - Sarıyer'de koşarak yolun karşısına geçmeye çalışan 76 yaşındaki kadına, süratli şekilde seyreden otomobil çarptı. Dehşet anları ve yapılan kalp masajı kameralara yansırken, havalanarak metrelerce sürüklenen kadın hayatını kaybetti. Genç sürücü ise polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.

Kaza, dün saat 18.45 sıralarında Sarıyer Tarabya'da meydana geldi. Edinilen bilgiye göre akşam saatlerinde 76 yaşındaki Hanife Gökyıldız, evine gitmek üzere yoka koyuldu. Yaşlı kadına, caddede koşarak yolun karşısına geçmeye çalıştığı esnada Emirhan Ş. idaresindeki 34 VF 4985 plakalı otomobil süratli bir şekilde çarptı. Çarpmanın etkisiyle havalanarak metrelerce sürüklenen kadın yere savrularak ağır şekilde yaralandı. Dehşet anları ise kameralara yansıdı.

Havalanarak metrelerce sürüklendi

Kazanın ardından vatandaşların ihbarın üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Sağlık ekipleri olay yerine ulaşamaya çalıştığı esnada bir kadın yaralıya uzun süre kalp masajı yaptı. Sağlık ekiplerinin olay yerine gelmesiyle kadın sedyeye konularak ambulansla Maslak'ta özel bir hastaneye kaldırıldı. Hemen ameliyata alınan kadın tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Olayın ardından polis ekipleri sürücüyü gözaltına alarak emniyete götürdü. Olay yerindeki incelemelerin ardından araç çekici yardımıyla emniyet otoparkına götürüldü.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Doğan Can Cesur