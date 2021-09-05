İstanbul'da dehşet anları kamerada: Otomobilin çarptığı yaşlı kadın hayatını kaybetti
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

İstanbul'da dehşet anları kamerada: Otomobilin çarptığı yaşlı kadın hayatını kaybetti

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

İstanbul'da dehşet anları kamerada: Otomobilin çarptığı yaşlı kadın hayatını kaybetti Tarabya'da yolun karşısına geçmeye çalışan yaşlı bir kadın otomobilin çarpması sonucu hayatını kaybetti Havalanarak metrelerce sürüklenen kadına vatandaşlar kalp masajı yaptı Sarıyer'de koşarak yolun...

İstanbul'da dehşet anları kamerada: Otomobilin çarptığı yaşlı kadın hayatını kaybetti

Tarabya'da yolun karşısına geçmeye çalışan yaşlı bir kadın otomobilin çarpması sonucu hayatını kaybetti

Havalanarak metrelerce sürüklenen kadına vatandaşlar kalp masajı yaptı

İSTANBUL - Sarıyer'de koşarak yolun karşısına geçmeye çalışan 76 yaşındaki kadına, süratli şekilde seyreden otomobil çarptı. Dehşet anları ve yapılan kalp masajı kameralara yansırken, havalanarak metrelerce sürüklenen kadın hayatını kaybetti. Genç sürücü ise polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.

Kaza, dün saat 18.45 sıralarında Sarıyer Tarabya'da meydana geldi. Edinilen bilgiye göre akşam saatlerinde 76 yaşındaki Hanife Gökyıldız, evine gitmek üzere yoka koyuldu. Yaşlı kadına, caddede koşarak yolun karşısına geçmeye çalıştığı esnada Emirhan Ş. idaresindeki 34 VF 4985 plakalı otomobil süratli bir şekilde çarptı. Çarpmanın etkisiyle havalanarak metrelerce sürüklenen kadın yere savrularak ağır şekilde yaralandı. Dehşet anları ise kameralara yansıdı.

Havalanarak metrelerce sürüklendi

Kazanın ardından vatandaşların ihbarın üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Sağlık ekipleri olay yerine ulaşamaya çalıştığı esnada bir kadın yaralıya uzun süre kalp masajı yaptı. Sağlık ekiplerinin olay yerine gelmesiyle kadın sedyeye konularak ambulansla Maslak'ta özel bir hastaneye kaldırıldı. Hemen ameliyata alınan kadın tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Olayın ardından polis ekipleri sürücüyü gözaltına alarak emniyete götürdü. Olay yerindeki incelemelerin ardından araç çekici yardımıyla emniyet otoparkına götürüldü.

İstanbul'da dehşet anları kamerada: Otomobilin çarptığı yaşlı kadın hayatını kaybetti
İstanbul'da dehşet anları kamerada: Otomobilin çarptığı yaşlı kadın hayatını kaybetti
İstanbul'da dehşet anları kamerada: Otomobilin çarptığı yaşlı kadın hayatını kaybetti
İstanbul'da dehşet anları kamerada: Otomobilin çarptığı yaşlı kadın hayatını kaybetti

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Doğan Can Cesur

Yaşlı adam vapurdan düştü, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı
Yaşlı adam vapurdan düştü, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı
Son dakika haberi: İstanbul'da dehşet anları kamerada: Otomobilin çarptığı yaşlı kadın hayatını kaybetti
Son dakika haberi: İstanbul'da dehşet anları kamerada: Otomobilin çarptığı yaşlı kadın hayatını kaybetti
Emlakçı cinayetinde yeni gelişme! Tüm şüpheler üzerinde yoğunlaşan 2 kişi tutuklandı
Emlakçı cinayetinde yeni gelişme! Tüm şüpheler üzerinde yoğunlaşan 2 kişi tutuklandı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Derya Yanık Tanju Özcan Mevlüt Çavuşoğlu Kemal Kılıçdaroğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Gülben Ergen Mesut Akusta Serdar Ortaç Ferhan Şensoy
Spor Cristiano Burak Elmas Burak Yılmaz Alper Yılmaz Halil İbrahim Dervişoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
İstanbul'da dehşet anları kamerada: Otomobilin çarptığı yaşlı kadın hayatını kaybetti - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 5.9.2021 13:51:48. #1.16#

title