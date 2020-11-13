İstanbul'da dehşet anları kamerada: Genç kadını sünger kurtardı
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

İstanbul'da dehşet anları kamerada: Genç kadını sünger kurtardı

13.11.2020 09:24 | Son Güncelleme: 13.11.2020 09:31
İstanbul'da dehşet anları kamerada: Genç kadını sünger kurtardı

Kağıthane'de kayınpederine misafirliğe gelen 30 yaşındaki bir kadın, pencerenin camlarını sildiği esnada 3. kattan aşağıya düştü.

Kağıthane'de kayınpederine misafirliğe gelen 30 yaşındaki bir kadın, pencerenin camlarını sildiği esnada 3. kattan aşağıya düştü. İş yerinin tabelasına çarptıktan sonra süngerlerin üstünden sekip yere savrulan kadın ağır şekilde yaralandı. Dehşet anları ise güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.

Olay, dün saat 15.30 sıralarında Kağıthane Merkez Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre 30 yaşındaki N. Burcu Aydoğan, gündüz saatlerinde misafirlik için kayınpederi Salih Aydoğan'ın evine geldi. Genç kadın, evin camlarını silmeye başladıktan bir süre sonra dengesini kaybederek binanın 3. katından aşağıya düştü. Önce aşağıda bulunan iş yeri tabelasına çarpan kadın, binanın önündeki süngerlerin üstüne düşerek yere savruldu.

Süngerden sekip yere savruldu

Dehşet anları ise güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde, aşağıya düşen kadın tabelaya çarpıyor. Tabelayı yırtan kadın süngerden sektikten sonra yere savruluyor. Olayı gören ve sesleri duyan vatandaşlar koşarak olay yerine geliyor.

Kayınpeder gözaltına alındı

Olayın ardından ihbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri, ağır yaralı Aydoğan'ı yaptıkları ilk müdahalenin ardından ambulansla Okmeydanı Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu Şehir Hastanesine kaldırarak tedavi altına aldı. Polis ekipleri ise olay yerinde inceleme yaparak, o esnada evere bulunan kadının kayınpederi Salih Aydoğan'ı ifadesini almak üzere emniyete götürdü.

"Sünger kurtardı, yoksa ölebilirdi"

Olayla ilgili konuşan Muhammed M, "Süngerin üstüne düştü, tabelanın içine girdi ve aşağıya doğru gitti. Konuşuyordu ama hareket edemiyordu. Sünger kurtardı, yoksa yere düşüyordu, ölebilirdi" dedi.

Polis, olayla ilgili çalışma başlattı. - İSTANBUL

İstanbul'da dehşet anları kamerada: Genç kadını sünger kurtardı
İstanbul'da dehşet anları kamerada: Genç kadını sünger kurtardı
İstanbul'da dehşet anları kamerada: Genç kadını sünger kurtardı
İstanbul'da dehşet anları kamerada: Genç kadını sünger kurtardı
İstanbul'da dehşet anları kamerada: Genç kadını sünger kurtardı
İstanbul'da dehşet anları kamerada: Genç kadını sünger kurtardı
İstanbul'da dehşet anları kamerada: Genç kadını sünger kurtardı
İstanbul'da dehşet anları kamerada: Genç kadını sünger kurtardı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

İlgili Haberler

İstanbul'un göbeğinde bıçaklı dehşet kamerada
İstanbul'un göbeğinde bıçaklı dehşet kamerada
Aksaray'da dehşet...Kendisinden ayrılmak isteyen kadını 6 yerinden bıçaklayıp öldürdü, 'Pişman değilim' dedi
Aksaray'da dehşet...Kendisinden ayrılmak isteyen kadını 6 yerinden bıçaklayıp öldürdü, "Pişman değilim" dedi
Dehşet anları kamerada... Bafra'da 1 kişinin öldüğü kavganın görüntüleri ortaya çıktı
Dehşet anları kamerada... Bafra'da 1 kişinin öldüğü kavganın görüntüleri ortaya çıktı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Gündem Ömer Çelik Murat Kurum Nikol Paşinyan Abdülhamit Gül Bekir Pakdemirli
Magazin Madonna İlker Aksum Coşkun Göğen Hazar Ergüçlü
Spor Ozan Tufan Şenol Güneş Mehmet Topal Emre Belözoğlu Malcolm Thomas
Daha Fazla Türk Kaza Medya Diyarbakır
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: İstanbul'da dehşet anları kamerada: Genç kadını sünger kurtardı - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 13.11.2020 09:31:38. #1.14#
title