İstanbul'da dehşet anları kamerada: Ev sahibi kiracısını bıçakladı
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İstanbul'da dehşet anları kamerada: Ev sahibi kiracısını bıçakladı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Kağıthane'de aylardır kirasını ödemeyen ve evden çıkmayan bir şahısla ev sahibi arasında telefonda başlayan tartışma bıçaklı kavgaya dönüştü.

Kağıthane'de aylardır kirasını ödemeyen ve evden çıkmayan bir şahısla ev sahibi arasında telefonda başlayan tartışma bıçaklı kavgaya dönüştü. Ev sahibi, eline geçirdiği bıçakla sokak ortasında kiracısına saldırdı. Hafif şekilde yaralanan adam hastaneye kaldırırken, saldırgan ev sahibi ise polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Yaşananlar ise kameralara yansıdı.

Olay, önceki hafta Çarşamba günü saat 12.00 sıralarında Kağıthane Şirintepe Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre sokak üzerindeki bir dairede bir süredir kiracı olarak yaşayan 36 yaşındaki Halil Ü., aylardır biriken kira borcunu ödeyemedi. Olay günü ev sahibi 45 yaşındaki Ayhan G. kiracısını telefonla arayarak borcunu ödemesini ve evden çıkmasını söyledi.

Kirayı ödemedi diye sokakta bıçakladı

Bunun üzerine telefonda başlayan kavga sonucunda Ayhan G., kiracısı Halil Ü.'nün yaşadığı binanın önüne geldi. Tartışmanın şiddetlenmesi üzerine Ayhan G. cebinden çıkarttığı bıçakla Halil Ü.'ye saldırmaya başladı. Yaşanan kavga sonucunda kiracısını köşeye çeken ev sahibi, parmaklarından bıçakla yaraladı. Ortalığın bir anda karıştığı kavga sonucunda araya giren vatandaşlar tarafları birbirinden ayırdı. Yaşananlar ise güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.

(Doğan Can Cesur - Ömer Faruk Yıldız/İHA)

Kağıthane polisi kısa sürede yakaladı

Kavganın ardından ihbar üzerine olay yerine polis ekibi sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen Kağıthane Devriye Ekipler Amirliği görevlileri, saldırgan ev sahibi Ayhan G.'yi yakalayarak gözaltına aldı. Saldırıda 3 parmağından yaralanan kiracı Halil Ü. ise Kağıthane Devlet Hastanesi'nde tedavi edildi. Emniyete götürülen Ayhan G.'nin ise ifadesi alınarak adli işlemleri yapıldı.

İstanbul'da dehşet anları kamerada: Ev sahibi kiracısını bıçakladı
İstanbul'da dehşet anları kamerada: Ev sahibi kiracısını bıçakladı
İstanbul'da dehşet anları kamerada: Ev sahibi kiracısını bıçakladı
İstanbul'da dehşet anları kamerada: Ev sahibi kiracısını bıçakladı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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