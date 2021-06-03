İstanbul'da dehşet anları kamerada: Ev sahibi kiracısını böyle bıçakladı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

İstanbul'da dehşet anları kamerada: Ev sahibi kiracısını böyle bıçakladı

İhlas Haber Ajansı / Doğan Can Cesur - Haberler | 3. Sayfa

İstanbul'da dehşet anları kamerada: Ev sahibi kiracısını böyle bıçakladı Kağıthane'de bir ev sahibi kirasını ödemeyen kiracısına sokak ortasında bıçakla saldırdı Yaralanan kiracı hastaneye, ev sahibi ise emniyete götürüldü Kağıthane'de aylardır kirasını ödemeyen ve evden çıkmayan bir şahısla...

İstanbul'da dehşet anları kamerada: Ev sahibi kiracısını böyle bıçakladı

Kağıthane'de bir ev sahibi kirasını ödemeyen kiracısına sokak ortasında bıçakla saldırdı

Yaralanan kiracı hastaneye, ev sahibi ise emniyete götürüldü

İSTANBUL - Kağıthane'de aylardır kirasını ödemeyen ve evden çıkmayan bir şahısla ev sahibi arasında telefonda başlayan tartışma bıçaklı kavgaya dönüştü. Ev sahibi, eline geçirdiği bıçakla sokak ortasında kiracısına saldırdı. Hafif şekilde yaralanan adam hastaneye kaldırırken, saldırgan ev sahibi ise polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Yaşananlar ise kameralara yansıdı.

Olay, önceki hafta Çarşamba günü saat 12.00 sıralarında Kağıthane Şirintepe Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre sokak üzerindeki bir dairede bir süredir kiracı olarak yaşayan 36 yaşındaki Halil Ü., aylardır biriken kira borcunu ödeyemedi. Olay günü ev sahibi 45 yaşındaki Ayhan G. kiracısını telefonla arayarak borcunu ödemesini ve evden çıkmasını söyledi.

Kirayı ödemedi diye sokakta bıçakladı

Bunun üzerine telefonda başlayan kavga sonucunda Ayhan G., kiracısı Halil Ü.'nün yaşadığı binanın önüne geldi. Tartışmanın şiddetlenmesi üzerine Ayhan G. cebinden çıkarttığı bıçakla Halil Ü.'ye saldırmaya başladı. Yaşanan kavga sonucunda kiracısını köşeye çeken ev sahibi, parmaklarından bıçakla yaraladı. Ortalığın bir anda karıştığı kavga sonucunda araya giren vatandaşlar tarafları birbirinden ayırdı. Yaşananlar ise güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.

Kağıthane polisi kısa sürede yakaladı

Kavganın ardından ihbar üzerine olay yerine polis ekibi sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen Kağıthane Devriye Ekipler Amirliği görevlileri, saldırgan ev sahibi Ayhan G.'yi yakalayarak gözaltına aldı. Saldırıda 3 parmağından yaralanan kiracı Halil Ü. ise Kağıthane Devlet Hastanesi'nde tedavi edildi. Emniyete götürülen Ayhan G.'nin ise ifadesi alınarak adli işlemleri yapıldı.

İstanbul'da dehşet anları kamerada: Ev sahibi kiracısını böyle bıçakladı
İstanbul'da dehşet anları kamerada: Ev sahibi kiracısını böyle bıçakladı
İstanbul'da dehşet anları kamerada: Ev sahibi kiracısını böyle bıçakladı
İstanbul'da dehşet anları kamerada: Ev sahibi kiracısını böyle bıçakladı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Doğan Can Cesur

Cezaevinden izinli çıkıp dehşet saçtı! Önce annesini dövdü, ardından polise bıçak çekti
Cezaevinden izinli çıkıp dehşet saçtı! Önce annesini dövdü, ardından polise bıçak çekti
Canından bezen ev sahibi, parasını vermeyen kiracısını bıçakladı
Canından bezen ev sahibi, parasını vermeyen kiracısını bıçakladı
Kağıthane'de bir esnaf aracında ölü bulundu
Kağıthane'de bir esnaf aracında ölü bulundu
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Meral Akşener Süleyman Soylu Binali Yıldırım Mevlüt Çavuşoğlu Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Murat Boz Seda Sayan Kenan Doğulu Acun Ilıcalı
Spor Ali Koç Burak Yılmaz Abdullah Avcı Sergen Yalçın Servet Yardımcı
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
İstanbul'da dehşet anları kamerada: Ev sahibi kiracısını böyle bıçakladı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 3.6.2021 10:26:46. #1.14#

title