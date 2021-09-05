İstanbul'da dehşet anları kamerada
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

İstanbul'da dehşet anları kamerada

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Sarıyer'de koşarak yolun karşısına geçmeye çalışan 76 yaşındaki kadına, süratli şekilde seyreden otomobil çarptı.

Sarıyer'de koşarak yolun karşısına geçmeye çalışan 76 yaşındaki kadına, süratli şekilde seyreden otomobil çarptı. Kaza anları ve yapılan kalp masajı kameralara yansırken, havalanarak metrelerce sürüklenen kadın hayatını kaybetti. Genç sürücü ise polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.

Kaza, dün saat 18.45 sıralarında Sarıyer Tarabya'da meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, akşam saatlerinde 76 yaşındaki Hanife Gökyıldız evine gitmek üzere yoka koyuldu. Yaşlı kadına caddede koşarak yolun karşısına geçmeye çalıştığı esnada Emirhan Ş. (21) idaresindeki 34 VF 4985 plakalı otomobil süratli bir şekilde çarptı. Çarpmanın etkisiyle havalanarak metrelerce sürüklenen kadın yere savrularak ağır şekilde yaralandı. Dehşet anları ise kameralara yansıdı. Kazanın ardından vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Sağlık ekipleri olay yerine ulaşmaya çalıştığı esnada bir kadın yaralıya uzun süre kalp masajı yaptı. Sağlık ekiplerinin olay yerine gelmesiyle kadın sedyeye konularak ambulansla Maslak'ta özel bir hastaneye kaldırıldı. Hemen ameliyata alınan kadın, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Olayın ardından polis ekipleri sürücüyü gözaltına alarak emniyete götürdü. Olay yerindeki incelemelerin ardından araç çekici yardımıyla emniyet otoparkına götürüldü.

İstanbul'da dehşet anları kamerada
İstanbul'da dehşet anları kamerada
İstanbul'da dehşet anları kamerada
İstanbul'da dehşet anları kamerada

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Evden kaçan 12 ve 14 yaşındaki teyze ile yeğen Beşiktaş'ta bulundu
Evden kaçan 12 ve 14 yaşındaki teyze ile yeğen Beşiktaş'ta bulundu
Son dakika haberleri | TEM Otoyolu'nda kazaya neden olan alkollü sürücüye dayak
Son dakika haberleri | TEM Otoyolu'nda kazaya neden olan alkollü sürücüye dayak
İhmalkarlık can aldı! Yarım bırakılan rögar kapağına takılan motosikletli kurye, arabanın altına girdi
İhmalkarlık can aldı! Yarım bırakılan rögar kapağına takılan motosikletli kurye, arabanın altına girdi
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Hulusi Akar Tanju Özcan Hamid Karzai Mustafa Şentop
Magazin Ezgi Mola Deniz Akkaya Derya Baykal Gülben Ergen
Spor Umut Meraş Burak Elmas Fatih Terim Samet Aybaba Kerem Aktürkoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
İstanbul'da dehşet anları kamerada - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 5.9.2021 11:24:32. #1.14#

title