İstanbul'da 'değnekçi' operasyonu: 18 gözaltı

10.09.2019 08:30

İstanbul'da, mesai saatleri dışında İSPARK'a ait yerlerde vatandaşlardan haksız yere para talep eden şahıslara yönelik 356 noktada yapılan denetimde 18 kişi gözaltına alındı.



İstanbul Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, İstanbul Büyükşehir Belediyesinin iştiraki olan İSPARK'ın yol kenarlarındaki otoparklarında mesai dışında vatandaşlardan haksız yere otopark parası isteyen kişilere yönelik düzenlediği operasyonlarını sürdürüyor.



Kentin 356 noktasındaki otoparkta yapılan denetlemede, vatandaşlardan haksız yere otopark ücreti talep eden, "değnekçi" diye isimlendirilen 18 kişi tespit edilerek, gözaltına alındı.



Gözaltına alınan şüpheliler, işlemlerinin ardından serbest bırakılarak, haklarında adli işlem başlatıldı. - İSTANBUL

Kaynak: İHA