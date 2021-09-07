İstanbul'da ormanlık alanda define avcılığı böyle görüntülendi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

İstanbul'da ormanlık alanda define avcılığı böyle görüntülendi

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

İstanbul'da ormanlık alanda define avcılığı böyle görüntülendi İstanbul'da dedektörle ormanlık alanda define aradı Arnavutköy'de çayırlık alanda dedektörle define arayan ve kazı yapan bir kişi, polis ekiplerinin geldiğini fark edince ormanlık alana girerek gözden kayboldu.

İstanbul'da ormanlık alanda define avcılığı böyle görüntülendi

İstanbul'da dedektörle ormanlık alanda define aradı

İSTANBUL - Arnavutköy'de çayırlık alanda dedektörle define arayan ve kazı yapan bir kişi, polis ekiplerinin geldiğini fark edince ormanlık alana girerek gözden kayboldu.

Arnavutköy Hacımaşlı Mahallesi'ndeki yol kenarında bulunan çayırlık alanda bir kişi, eline aldığı dedektörle define arayıp kazı yapmaya başladı. Vatandaşlar sesleri merak edip baktığında ise çayırlık alandaki şahsı görünce şaşkına döndü. Şahsın kazı yaptığını gören vatandaşlar durumu polis ekipler bildirdi. Vatandaşların polise haber vermesi üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine ekiplerin geldiğini fark eden şahıs ise ormanlık alana kaçarak kayıplara karıştı. Şehrin ortasında define arayan kişi ile böyle görüntülendi.

İstanbul'da ormanlık alanda define avcılığı böyle görüntülendi
İstanbul'da ormanlık alanda define avcılığı böyle görüntülendi
İstanbul'da ormanlık alanda define avcılığı böyle görüntülendi
İstanbul'da ormanlık alanda define avcılığı böyle görüntülendi
İstanbul'da ormanlık alanda define avcılığı böyle görüntülendi
İstanbul'da ormanlık alanda define avcılığı böyle görüntülendi
İstanbul'da ormanlık alanda define avcılığı böyle görüntülendi
İstanbul'da ormanlık alanda define avcılığı böyle görüntülendi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Batuhan Toprak

Ekmek kuyruğunda başlayan 'yan bakma' kavgasında 13 yaşındaki bir çocuk bıçaklanarak öldürüldü
Ekmek kuyruğunda başlayan 'yan bakma' kavgasında 13 yaşındaki bir çocuk bıçaklanarak öldürüldü
Kadınlara para verip falakaya yatıran kargocunun ilk ifadesi: Fenomen olmak istiyordum
Kadınlara para verip falakaya yatıran kargocunun ilk ifadesi: Fenomen olmak istiyordum
5 çocuk annesi kadın, 14'üncü kattan düşerek öldü! 40 gün önce doğum yapmış
5 çocuk annesi kadın, 14'üncü kattan düşerek öldü! 40 gün önce doğum yapmış
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Derya Yanık Faik Öztrak Yaşar Güler Mustafa Varank Devlet Bahçeli
Magazin Deniz Akkaya Derya Baykal Defne Samyeli Ferhan Şensoy
Spor Marcao Max Meyer Cristiano Fatih Terim Burak Yılmaz
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
İstanbul'da ormanlık alanda define avcılığı böyle görüntülendi - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 7.9.2021 10:02:21. #1.15#

title