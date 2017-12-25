İstanbul'da Deaş Yanlısı 22 Yabancı Uyruklu Şüpheli Yakalandı

İstanbul'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik 2 ayrı ilçede düzenlenen operasyonda yabancı uyruklu 22 şüpheli yakalandı.



İstanbul Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, terör örgütü DEAŞ'a yönelik gece saatlerinde 2 ayrı ilçede daha önce tespit edilen 7 adrese baskın düzenledi. Güvenlik güçlerince yapılan operasyonlarda, Suriye ve Irak gibi çatışmalı bölgelerle bağlantılı kişiler olduğu ileri sürülen 22 'yabancı terörist savaşçı' yakalanarak gözaltına alındı.



Emniyet güçlerince baskın yapılan adreslerdeki aramalarda ise bu örgüte işaret eden çok sayıda dijital malzeme ve dokümana da el konuldu.



Gözaltına alınan şüpheliler Vatan Caddesi'nde bulunan Terörle Mücadele Şubesine götürüldü.



Şüphelilerin polisteki işlemleri devam ediyor. - İSTANBUL