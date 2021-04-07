Son dakika haber | İSTANBUL'DA DEAŞ VE HTŞ OPERASYONU; 4 Ü YABANCI, 8 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI
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Son dakika haber | İSTANBUL'DA DEAŞ VE HTŞ OPERASYONU; 4 Ü YABANCI, 8 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Son dakika haberler: İSTANBUL'DA DEAŞ VE HTŞ OPERASYONU; 4 Ü YABANCI, 8 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI(ek bilgi ve görüntülerle)Haber-Kamera: Soner HASIRCIOĞLU / İSTANBUL DHAİstanbul Emniyet Müdürlüğü, Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü'ne (TEM) bağlı polis ekipleri, il genelinde DEAŞ ve HTŞ terör örgütlerine yönelik...

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İSTANBUL'DA DEAŞ VE HTŞ OPERASYONU; 4 Ü YABANCI, 8 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI(ek bilgi ve görüntülerle)

Haber-Kamera: Soner HASIRCIOĞLU/ İSTANBUL DHA

İstanbul Emniyet Müdürlüğü, Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü'ne (TEM) bağlı polis ekipleri, il genelinde DEAŞ ve HTŞ terör örgütlerine yönelik önceden belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyon kapsamında 4'ü yabancı 8 kişi gözaltına alındı.

Operasyona özel harekat polisleri de katılırken, belirlenen adreslerde polis ekipleri arama yaptı. Operasyon kapsamında Bağcılar'da bulunan bir adrese giren polis ekipleri içeride arama yaptı. Evdeki bir kişi gözaltına alındı. Operasyon kapsamında 4'ü Türk, 1 Suriye, 1 Özbekistan, 1 Kırgızistan, 1 Irak vatandaşı olmak üzere toplamda 8 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Gözaltına alınanlar sağlık kontrolünden geçirilerek sorgulanmak üzere İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.

Son dakika haber | İSTANBUL'DA DEAŞ VE HTŞ OPERASYONU; 4 Ü YABANCI, 8 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI
Son dakika haber | İSTANBUL'DA DEAŞ VE HTŞ OPERASYONU; 4 Ü YABANCI, 8 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI
Son dakika haber | İSTANBUL'DA DEAŞ VE HTŞ OPERASYONU; 4 Ü YABANCI, 8 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI
Son dakika haber | İSTANBUL'DA DEAŞ VE HTŞ OPERASYONU; 4 Ü YABANCI, 8 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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