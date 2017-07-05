Istanbul'da Deaş ve El Nusra Operasyonu : 6 Gözaltı

Haber: Çağatay KENARLI, İstanbul DHA



İstanbul Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri terör örgütleri DEAŞ ve El Nusra'ya destek sağladığı değerlendirilen kişilerin yakalanması için 6 adrese operasyon düzenlendi. Polis helikopterinin destek verdiği operasyonda 6 kişi gözaltına alındı. Operasyon kapsamında adreslerde aramalarda havalı tabanca, bıçak, basılı ve dijital örgütsel dokümanlar ile cihat içerikli kitaplar ele geçirdiği belirtildi. Gözaltına alınan şüphelilerin Vatan Caddesi'nde bulunan Terörle Mücadele Şube Müdürlüğündeki işlemleri devam ediyor.