Son dakika... İSTANBUL'DA DEAŞ SORUŞTURMASI 3 KİŞİ TUTUKLANDI
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Son dakika... İSTANBUL'DA DEAŞ SORUŞTURMASI 3 KİŞİ TUTUKLANDI

16.03.2021 09:05 | Son Güncelleme: 16.03.2021 09:23

Son dakika haberlerine göre İstanbul'da terör örgütü DEAŞ'ın amaçları doğrultusunda para transferlerini yaptığı tespit edilen 16 şüpheliden 3'ü çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

İstanbul'da terör örgütü DEAŞ'ın amaçları doğrultusunda para transferlerini yaptığı tespit edilen 16 şüpheliden 3'ü çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosu tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, DEAŞ terör örgütünün amaçları doğrultusunda infak adı altında para transferleri yaptığı belirlenen 19 kişi hakkında gözaltı kararı verilmişti. Bağcılar, Başakşehir, Beyoğlu, Esenyurt, Gaziosmanpaşa, Kartal, Maltepe, Pendik, Sultangazi ve Üsküdar'da şüphelilerin yakalanması için operasyon başlatılmıştı. Polis ekipleri, 10 ayrı ilçede 19 şüphelinin yakalanmasına yönelik 12 Mart'ta düzenlenen eş zamanlı operasyonlar neticesinde, toplam 16 kişi gözaltına alınmıştı.

Zanlılardan, 3 kişi çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. 8 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Operasyonlarda, gözaltına alınan kişilerden 5'inin emniyetteki ifadelerinin ardından serbest bırakıldığı öğrenildi. Diğer şüphelilerin yakalanması için çalışmaların sürdüğü bildirildi.

Son dakika... İSTANBUL'DA DEAŞ SORUŞTURMASI 3 KİŞİ TUTUKLANDI
Son dakika... İSTANBUL'DA DEAŞ SORUŞTURMASI 3 KİŞİ TUTUKLANDI
Son dakika... İSTANBUL'DA DEAŞ SORUŞTURMASI 3 KİŞİ TUTUKLANDI
Son dakika... İSTANBUL'DA DEAŞ SORUŞTURMASI 3 KİŞİ TUTUKLANDI
Son dakika... İSTANBUL'DA DEAŞ SORUŞTURMASI 3 KİŞİ TUTUKLANDI

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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