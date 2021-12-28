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İstanbul'da DEAŞ operasyonu: Yabancı uyruklu 8 şüpheli gözaltına alındı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

İstanbul'da DEAŞ operasyonu: Yabancı uyruklu 8 şüpheli gözaltına alındı 5 ilçede düzenlenen operasyonda yılbaşına sayılı günler kala eylem arayışında olabileceği değerlendirilen yabancı uyruklu 8 şüpheli yakalandı İstanbul'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik düzenlenen operasyonda, yılbaşına...

İSTANBUL (İHA) - İstanbul'da DEAŞ operasyonu: Yabancı uyruklu 8 şüpheli gözaltına alındı

5 ilçede düzenlenen operasyonda yılbaşına sayılı günler kala eylem arayışında olabileceği değerlendirilen yabancı uyruklu 8 şüpheli yakalandı

İSTANBUL - İstanbul'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik düzenlenen operasyonda, yılbaşına sayılı günler kala eylem arayışında olabileceği değerlendirilen yabancı uyruklu 8 şüpheli yakalandı.

Edinilen bilgilere göre, yeni yıla sayılı günler kala Türkiye'deki radikal örgütlere yönelik çalışmalarını genişleten İstanbul Terörle Mücadele ekipleri, DEAŞ'ın İstanbul'daki sempatizan ve yandaşlarına yönelik yeni bir çalışma gerçekleştirdi. Çalışmalarını derinleştiren İstanbul polisi 5 ilçede eş zamanlı operasyon düzenledi. Özel harekat timlerinin de yer aldığı baskınlarda, ülke açısından tehdit oluşturduğu değerlendirilen ve 'yabancı terörist savaşçı' olarak nitelendirilen İran, Rusya, Mısır, Kazakistan, Suriye ve Tacikistan uyruklu 8 şüpheli yakalandı. Operasyonda, çok sayıda yasaklı örgütsel yayın ve dijital materyalin ele geçirildiği öğrenildi. Yakalanan 8 şüpheli, ifadeleri alınmak üzere İstanbul Terörle Mücadele Şubesine götürüldü.

İstanbul'da DEAŞ operasyonu: Yabancı uyruklu 8 şüpheli gözaltına alındı

İstanbul'da DEAŞ operasyonu: Yabancı uyruklu 8 şüpheli gözaltına alındı

İstanbul'da DEAŞ operasyonu: Yabancı uyruklu 8 şüpheli gözaltına alındı

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İhlas Haber Ajansı / Sadık Kahraman - Son Dakika Haberleri

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