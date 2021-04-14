Son dakika haberleri | İSTANBUL'DA DEAŞ'IN SÖZDE SAVUNMA SİTEMLERİ EMİRİ İLE BİRLİKTE 11 KİŞİ GÖZALTINDA
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Son dakika haberleri | İSTANBUL'DA DEAŞ'IN SÖZDE SAVUNMA SİTEMLERİ EMİRİ İLE BİRLİKTE 11 KİŞİ GÖZALTINDA

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel
Son dakika haberleri | İSTANBUL'DA DEAŞ'IN SÖZDE SAVUNMA SİTEMLERİ EMİRİ İLE BİRLİKTE 11 KİŞİ GÖZALTINDA

Edinilen son dakika haberine göre İstanbul'da terör örgütü DEAŞ ile bağlantıları oldukları belirlenen şüphelilere yönelik operasyonda 11 kişi gözaltına alındı.

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İstanbul'da terör örgütü DEAŞ ile bağlantıları oldukları belirlenen şüphelilere yönelik operasyonda 11 kişi gözaltına alındı. 

Şüpheliler arasında örgütün sözde savunma sistemleri emiri Suriye uyruklu Halid İ.D. ve kırmızı bültenle aranan Tacikistan uyruklu Soleh S.'nin de bulunduğu öğrenildi. İstanbul Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, terör örgütü DEAŞ ile bağlantıları oldukları belirlenen kişilere yönelik olarak 10 ilçedeki 19 adrese operasyon düzenlendi. Operasyonda 11 şüpheli gözaltına alınırken, adreslerde yapılana aramalarda örgütü ait çok sayıda malzeme ele geçirildi. Vatan Caddesi'ndeki İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne götürülen şüphelilerden Suriye uyruklu Halid İ.D.'nin, DEAŞ terör örgütünün sözde savunma sistemleri emiri olduğu, Tacikistan uyruklu Soleh S.'nin de kırmızı bültenle arandığı belirlendi.Şüphelilerin, emniyetteki işlemleri sürüyor.

 


- İstanbul

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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