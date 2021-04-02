Son dakika haberi: İstanbul'da DEAŞ operasyonu: örgüte yardım eden 12 şüpheli yakalandı
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Son dakika haberi: İstanbul'da DEAŞ operasyonu: örgüte yardım eden 12 şüpheli yakalandı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Son dakika 3. sayfa haberi... İstanbul'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik 8 ilçede düzenlenen operasyonda 12 şüpheli yakalandı.

İstanbul'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik 8 ilçede düzenlenen operasyonda 12 şüpheli yakalandı. Operasyon Terörle Mücadele Şubesine bağlı ekiplerce gerçekleştirildi.

Edinilen bilgiye göre, İstanbul Terörle Mücadele Şubesine bağlı ekipleri, radikal örgütlerden DEAŞ'a yönelik yeni bir çalışma gerçekleştirdi.

Yürütülen soruşturma kapsamında, çatışma bölgelerinde faaliyet gösteren ve dini istismar eden terör örgütlerine fon sağlamak amacıyla "infak" adı altında para transferi yapan 12 şüpheli tespit edildi. Örgüte maddi destek sağladıkları iddiasıyla aranan 12 şüphelinin yakalanması için İstanbul'un ayrı ilçesinde yapılan eş zamanlı operasyonda zanlıların tamamı yakalayarak gözaltına alındı. Adreslerde yapılan aramalarda çok sayıda örgütsel doküman ve dijital materyale de el konuldu. Gözaltına alınan şüpheliler, sorgulanmak üzere İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.

Zanlıların Terörle Mücadele Şubesindeki sorguları sürüyor. - İSTANBUL

Son dakika haberi: İstanbul'da DEAŞ operasyonu: örgüte yardım eden 12 şüpheli yakalandı
Son dakika haberi: İstanbul'da DEAŞ operasyonu: örgüte yardım eden 12 şüpheli yakalandı
Son dakika haberi: İstanbul'da DEAŞ operasyonu: örgüte yardım eden 12 şüpheli yakalandı
Son dakika haberi: İstanbul'da DEAŞ operasyonu: örgüte yardım eden 12 şüpheli yakalandı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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