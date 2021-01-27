Son dakika haberleri! İstanbul'da DEAŞ operasyonu; Çok sayıda şüpheli gözaltında
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Son dakika haberleri! İstanbul'da DEAŞ operasyonu; Çok sayıda şüpheli gözaltında

27.01.2021 02:36 | Son Güncelleme: 27.01.2021 02:45
Son dakika haberleri! İstanbul'da DEAŞ operasyonu; Çok sayıda şüpheli gözaltında

Son dakika haber: İSTANBUL Emniyet Müdürlüğü, Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü'ne (TEM) bağlı polis ekipleri, il genelinde DEAŞ terör örgütüne yönelik önceden belirlenen 4 ilçede 9 kişinin bulunduğu adreslere eş zamanlı operasyon düzenlendi.

İSTANBUL Emniyet Müdürlüğü, Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü'ne (TEM) bağlı polis ekipleri, il genelinde DEAŞ terör örgütüne yönelik önceden belirlenen 4 ilçede 9 kişinin bulunduğu adreslere eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyon kapsamında girilen adreslerde arama yapan polis ekipleri çok sayıda şüpheliyi gözaltına aldı. Gözaltına alınanlar sorgulanmak üzere İstanbul Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.  

İstanbul Emniyet Müdürlüğü, Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü'ne (TEM) bağlı polis ekipleri, il genelinde DEAŞ terör örgütüne yönelik önceden belirlenen Esenyurt, Küçükçekmece, Başakşehir ve Esenler'de 9 kişinin bulunduğu adreslere eş zamanlı operasyon düzenlendi.  Operasyona Özel harekat polisleri de katılırken, belirlenen adreslerde polis ekipleri arama yaptı. Operasyon kapsamında Esenyurt'ta bulunan bir adrese giren polis ekipleri içeride arama yaptı. Operasyon düzenlenen adreste yakalanan şüphelinin de aralarında bulunduğu çok sayıda kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınanlar sağlık kontrolünden geçirilerek sorgulanmak üzere İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.


- İstanbul
Son dakika haberleri! İstanbul'da DEAŞ operasyonu; Çok sayıda şüpheli gözaltında
Son dakika haberleri! İstanbul'da DEAŞ operasyonu; Çok sayıda şüpheli gözaltında
Son dakika haberleri! İstanbul'da DEAŞ operasyonu; Çok sayıda şüpheli gözaltında
Son dakika haberleri! İstanbul'da DEAŞ operasyonu; Çok sayıda şüpheli gözaltında

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Soner HASIRCIOĞLU

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