İSTANBUL'DA DEAŞ OPERASYONU: ÇOK SAYIDA ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI
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İSTANBUL'DA DEAŞ OPERASYONU: ÇOK SAYIDA ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI

08.10.2020 02:27 | Son Güncelleme: 08.10.2020 02:31
İSTANBUL'DA DEAŞ OPERASYONU: ÇOK SAYIDA ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI

Haber-Kamera: Soner HASIRCIOĞLU / İSTANBUL DHAİstanbul Emniyet Müdürlüğü, Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü'ne (TEM) bağlı polis ekipleri, il genelinde DEAŞ terör örgütüne yönelik 18 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Haber-Kamera: Soner HASIRCIOĞLU/ İSTANBUL DHA

İstanbul Emniyet Müdürlüğü, Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü'ne (TEM) bağlı polis ekipleri, il genelinde DEAŞ terör örgütüne yönelik 18 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyon kapsamında girilen adreslerde arama yapan polis ekipleri çok sayıda şüpheliyi gözaltına aldı. Gözaltına alınanlar sorgulanmak üzere İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.   

İstanbul Emniyet Müdürlüğü, Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü'ne (TEM) bağlı polis ekipleri, il genelinde DEAŞ terör örgütüne yönelik önceden belirlenen 18 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyona özel tim polisleri de katılırken, belirlenen adreslerde polis ekipleri arama yaptı. Operasyon kapsamında Küçükçekmece'de bulunan 4 katlı bir binanın en üst katına da giren polis ekipleri içeride arama yaptı. Operasyon düzenlenen adreste yakalanan şüphelinin de aralarında bulunduğu çok sayıda kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınanlar Bayrampaşa Devlet Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçirilerek sorgulanmak üzere İstanbul emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Soner HASIRCIOĞLU

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