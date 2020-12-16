İstanbul'da DEAŞ operasyonu: çok sayıda gözaltı var
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İstanbul'da DEAŞ operasyonu: çok sayıda gözaltı var

16.12.2020 03:24 | Son Güncelleme: 16.12.2020 03:28
İstanbul'da DEAŞ operasyonu: çok sayıda gözaltı var

İSTANBUL Emniyet Müdürlüğü, Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü'ne (TEM) bağlı polis ekipleri, il genelinde DEAŞ terör örgütüne yönelik daha önceden belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenlendi.

İSTANBUL Emniyet Müdürlüğü, Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü'ne (TEM) bağlı polis ekipleri, il genelinde DEAŞ terör örgütüne yönelik daha önceden belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenlendi.  Operasyona özel tim polisleri de katıldı. Operasyon kapsamında Küçükçekmece'de bulunan bir binanın ikinci katına da giren polis ekipleri içeride arama yaptı. Operasyon düzenlenen adreste yakalanan 2 şüphelinin de aralarında bulunduğu çok sayıda kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüheliler sağlık kontrolünden geçirilerek sorgulanmak üzere İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.

 


- İstanbul
İstanbul'da DEAŞ operasyonu: çok sayıda gözaltı var
İstanbul'da DEAŞ operasyonu: çok sayıda gözaltı var
İstanbul'da DEAŞ operasyonu: çok sayıda gözaltı var

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Soner HASIRCIOĞLU

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