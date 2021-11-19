İstanbul'da DEAŞ operasyonu: 9 şüpheli yakalandı

İSTANBUL (İHA) - İstanbul'un 9 ilçesinde Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince terör örgütü Deaş'a yönelik düzenlenen operasyonda 9 şüpheli yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, İstanbul Terörle Mücadele Şubesine bağlı ekipler, radikal örgütlerden DEAŞ'a yönelik yeni bir çalışma gerçekleştirdi. Yürütülen soruşturma kapsamında, örgüt adına çatışma bölgelerinde faaliyet gösterdikten sonra ülkeye giriş yaptığı belirlenen ve örgütle irtibatlı kişilerle ilişkilerini sürdürdükleri öne sürülen bazı şüpheliler tespit edildi. Tespit edilen DEAŞ üyelerinin yakalanması için İstanbul'un Bağcılar, Başakşehir, Esenyurt, Fatih, Sancaktepe, Ümraniye, Zeytinburnu, Bahçelievler ve Küçükçekmece ilçelerinde bulunan 9 ayrı adrese eş zamanlı baskın düzenlendi. Yapılan operasyonlarda örgüt üyesi 9 şüphelinin yakalandığı bildirildi. Gözaltına alınan 9 kişi sorgulanmak üzere İstanbul Terörle Mücadele Şubesine götürüldü.

Zanlıların emniyetteki ifade işlemlerinin devam ettiği belirtildi. Öte yandan operasyon anı ise polis kamerasına yansıdı. - İSTANBUL