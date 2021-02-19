İSTANBUL'DA DEAŞ OPERASYONU: 9 GÖZALTI
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İSTANBUL'DA DEAŞ OPERASYONU: 9 GÖZALTI

19.02.2021 10:15 | Son Güncelleme: 19.02.2021 10:22
İSTANBUL'DA DEAŞ OPERASYONU: 9 GÖZALTI

ALİ ÇAĞLAR TINBEK / İSTANBUL'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik 7 ilçede operasyon düzenlendi.

ALİ ÇAĞLAR TINBEK/ İSTANBUL'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik 7 ilçede operasyon düzenlendi.  Operasyonlarda 8'i yabancı uyruklu olmak üzere toplam 9 kişi gözaltına alındı. Operasyon anları kameraya yansıdı. 

Terör örgütü DEAŞ ve çatışma bölgeleriyle iltisaklı kişilerin tespit ve deşifresine yönelik yapılan çalışmalar kapsamında İstanbul'da ikamet ettikleri tespit edilen şüphelilerin yakalanmasına yönelik dün 7 ilçede 10 adrese operasyon düzenlendi.  Eş zamanlı operasyonlarda 8'i yabancı uyruklu olmak üzere toplam 9 kişi gözaltına alındı. 

Görüntü dökümü:

-------------------------------Adreslere yapılan baskın anları

-Genel ve detayalar


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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