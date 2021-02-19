İSTANBUL'DA DEAŞ OPERASYONU: 9 GÖZALTI

ALİ ÇAĞLAR TINBEK/ İSTANBUL'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik 7 ilçede operasyon düzenlendi. Operasyonlarda 8'i yabancı uyruklu olmak üzere toplam 9 kişi gözaltına alındı. Operasyon anları kameraya yansıdı.

Terör örgütü DEAŞ ve çatışma bölgeleriyle iltisaklı kişilerin tespit ve deşifresine yönelik yapılan çalışmalar kapsamında İstanbul'da ikamet ettikleri tespit edilen şüphelilerin yakalanmasına yönelik dün 7 ilçede 10 adrese operasyon düzenlendi. Eş zamanlı operasyonlarda 8'i yabancı uyruklu olmak üzere toplam 9 kişi gözaltına alındı.

Görüntü dökümü:

-------------------------------Adreslere yapılan baskın anları

-Genel ve detayalar

Kaynak: Demirören Haber Ajansı