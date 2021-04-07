İstanbul'da DEAŞ operasyonu; 8 kişi gözaltına alındı
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İstanbul'da DEAŞ operasyonu; 8 kişi gözaltına alındı

Demirören Haber Ajansı / Soner HASIRCIOĞLU - Haberler | Güncel

İSTANBUL Emniyet Müdürlüğü, Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü'ne (TEM) bağlı polis ekipleri, il genelinde DEAŞ terör örgütüne yönelik önceden belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenlendi.

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İSTANBUL Emniyet Müdürlüğü, Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü'ne (TEM) bağlı polis ekipleri, il genelinde DEAŞ terör örgütüne yönelik önceden belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenlendi.  Operasyona özel harekat polisleri de katılırken, belirlenen adreslerde polis ekipleri arama yaptı. Operasyon kapsamında Bağcılar'da bulunan bir adrese giren polis ekipleri içeride arama yaptı. Operasyon düzenlenen adreste yakalanan şüphelinin de aralarında bulunduğu 8 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınanlar sağlık kontrolünden geçirilerek sorgulanmak üzere İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.

- İstanbul

İstanbul'da DEAŞ operasyonu; 8 kişi gözaltına alındı
İstanbul'da DEAŞ operasyonu; 8 kişi gözaltına alındı
İstanbul'da DEAŞ operasyonu; 8 kişi gözaltına alındı
İstanbul'da DEAŞ operasyonu; 8 kişi gözaltına alındı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Soner HASIRCIOĞLU

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