İSTANBUL'DA DEAŞ OPERASYONU; 7 GÖZALTI (2) - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

İSTANBUL'DA DEAŞ OPERASYONU; 7 GÖZALTI (2)

Demirören Haber Ajansı - Güncel
 - Güncelleme:
İSTANBUL'DA DEAŞ OPERASYONU; 7 GÖZALTI (2)

İSTANBUL'da DEAŞ terör örgütüne yönelik 6 ilçede 10 adrese operasyon düzenlendi.

İSTANBUL'da Deaş terör örgütüne yönelik 6 ilçede 10 adrese operasyon düzenlendi. Operasyonlarda 7 şüpheli gözaltına alındı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, DEAŞ terör örgütü mensuplarına yönelik operasyon düzenlendi. Eş zamanlı 6 ilçede 10 farklı adrese yönelik yapılan operasyonlarda 7 şüpheli gözaltına alındı. Operasyonların sürdüğü öğrenilirken, gözaltına alınan 7 şüpheli sorgulanmak üzere İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne  götürüldü.


Demirören Haber Ajansı - Güncel

Terör, DEAŞ, Güncel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title