İSTANBUL'DA DEAŞ OPERASYONU; 7 GÖZALTI (2)
Demirören Haber Ajansı - Güncel
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İSTANBUL'da DEAŞ terör örgütüne yönelik 6 ilçede 10 adrese operasyon düzenlendi.
İSTANBUL'da Deaş terör örgütüne yönelik 6 ilçede 10 adrese operasyon düzenlendi. Operasyonlarda 7 şüpheli gözaltına alındı.
İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, DEAŞ terör örgütü mensuplarına yönelik operasyon düzenlendi. Eş zamanlı 6 ilçede 10 farklı adrese yönelik yapılan operasyonlarda 7 şüpheli gözaltına alındı. Operasyonların sürdüğü öğrenilirken, gözaltına alınan 7 şüpheli sorgulanmak üzere İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.
Demirören Haber Ajansı - Güncel