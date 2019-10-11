İstanbul'da DEAŞ operasyonu: 6 gözaltı

11.10.2019 13:10

İstanbul'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda 6 şüpheli gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının talimatı doğrultusunda bu sabah operasyon için harekete geçen İstanbul Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, terör örgütü DEAŞ'a mensup hücre üyelerinin yakalanması için 5 ilçede 9 adrese baskın düzenledi. Örgütün faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve eylemlerinin önlenmesi amacıyla yürütülen çalışmalar kapsamında, örgüt adına faaliyet yürüttükleri tespit edilen DEAŞ üyelerinin yakalaması için Bahçelievler, Başakşehir, Esenyurt, Gaziosmanpaşa ve Küçükçekmece'de 9 adrese düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda tamamı yabancı uyruklu 6 şüpheli yakalandı.

Yakalanan şüphelilerin geçmiş dönemlerde Suriye ve Irak gibi çatışma bölgelerinde örgüt saflarında bulundukları öğrenilirken, halen İstanbul'da faaliyetlerine devam ettikleri kaydedildi. Şüphelilerin ayrıca önümüzdeki günlerde tekrar Suriye'ye geçmeyi planladıkları da ortaya çıktı.

Terörle Mücadele Şube Müdürlüğüne getirilen şüphelilerin işlemleri sürüyor.

(Sadık Kahraman/İHA)

Kaynak: İHA