İstanbul'da Deaş Operasyonu: 28 Gözaltı

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, DEAŞ'a yönelik 29 farklı adrese eş zamanlı operasyon düzenledi. 28 şüphelinin gözaltına alındığı operasyon anı polis kameralarına yansıdı.



Anadolu Başsavcılığıca DEAŞ terör örgütü faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri çalışma başlattı.



Bu kapsamda polis ekipleri bugün, Batman ve İstanbul Sultanbeyli, Pendik, Bağcılar, Kadıköy ile Çekmeköy ilçelerinde bulunan 29 farklı adrese eş zamanlı operasyon düzenledi. Yapılan operasyonlarda 28 şüpheli şahıs yakalanırken, adreslerde yapılan aramalarda ise; 1 adet pompalı tüfek, çok sayıda dijital malzeme ve örgütsel doküman ele geçirildi. Konuyla ilgili polis ekiplerinin soruşturması devam ediyor.



OPERASYON ANI KAMERADA



Yapılan operasyona anı ise polis kamerasına yansıdı. Görüntülerde, polis ekipleri önceden belirlenen adreslere baskın yapıyor. Daha sonra da evde arama yapan polis ekipleri şüphelileri gözaltına alıyor.



(Sadık Kahraman/İHA)