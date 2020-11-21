İstanbul'da DEAŞ operasyonu: 18 gözaltı
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İstanbul'da DEAŞ operasyonu: 18 gözaltı

21.11.2020 09:12 | Son Güncelleme: 21.11.2020 09:17

İstanbul'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyon gerçekleştirildi.

İstanbul'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyon gerçekleştirildi. Yapılan operasyonda 18 şüpheli gözaltına alındı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü, Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından, Yabancı Terörist Savaşçı (YTS) olarak adlandırılan ve DEAŞ'a hizmet eden şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı. Soruşturma kapsamında Tuzla, Sultanbeyli, Küçükçekmece ve Başakşehir'in de aralarında olduğu 13 ilçede 20 farklı adrese operasyon düzenlendi. Operasyon sonucunda Suriye ve Irak gibi sıcak bölgelerde bulunan daha sonra yasadışı yollarla ülkemize girdikleri tespit edilen 18 şüpheli gözaltına alındı.

-İHA-

İstanbul'da DEAŞ operasyonu: 18 gözaltı
İstanbul'da DEAŞ operasyonu: 18 gözaltı
İstanbul'da DEAŞ operasyonu: 18 gözaltı
İstanbul'da DEAŞ operasyonu: 18 gözaltı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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