İstanbul'da DEAŞ operasyonu
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İstanbul'da DEAŞ operasyonu

22.10.2020 08:57 | Son Güncelleme: 22.10.2020 09:01
İstanbul'da DEAŞ operasyonu

İstanbul'da terör örgütü DEAŞ'e yönelik operasyon gerçekleştirilen operasyonlarda çok sayıda şüpheli gözaltına alındı.

İstanbul'da terör örgütü DEAŞ'e yönelik operasyon gerçekleştirilen operasyonlarda çok sayıda şüpheli gözaltına alındı.

İstanbul Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, özel operasyon timleri tespit edilen 21 adrese eş zamanlı operasyon düzenledi. Suriye'deki terör örgütü DEAŞ üyeleriyle irtibatlı oldukları belirlenen çok sayıda şüpheli gözaltına alındı.

(Ensar Kıranlıoğlu/İHA)

İstanbul'da DEAŞ operasyonu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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