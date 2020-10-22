İstanbul'da DEAŞ operasyonu
22.10.2020 08:57 | Son Güncelleme: 22.10.2020 09:01
İstanbul'da terör örgütü DEAŞ'e yönelik operasyon gerçekleştirilen operasyonlarda çok sayıda şüpheli gözaltına alındı.
İstanbul'da terör örgütü DEAŞ'e yönelik operasyon gerçekleştirilen operasyonlarda çok sayıda şüpheli gözaltına alındı.
İstanbul Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, özel operasyon timleri tespit edilen 21 adrese eş zamanlı operasyon düzenledi. Suriye'deki terör örgütü DEAŞ üyeleriyle irtibatlı oldukları belirlenen çok sayıda şüpheli gözaltına alındı.
(Ensar Kıranlıoğlu/İHA)
Kaynak: İhlas Haber Ajansı