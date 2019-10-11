İstanbul'da DEAŞ operasyonu
İstanbul'da, terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda, yabancı uyruklu 6 şüpheli yakalandı.
İstanbul'da, terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda, yabancı uyruklu 6 şüpheli yakalandı.
İstanbul Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, çatıs¸ma bo¨lgeleriyle iltisaklı, kentte DEAS¸ yanlısı faaliyet go¨steren, gec¸mis¸ do¨nemlerde c¸atıs¸ma bo¨lgelerinde DEAS¸ saflarında bulunan ve ilerleyen gu¨nlerde Suriye'deki c¸atıs¸ma bo¨lgelerine gitmek için hazırlık içinde bulunan "yabancı terörist savaşçı"lara yönelik çalışma başlattı.
Ekipler, Bahc¸elievler, Bas¸aks¸ehir, Esenyurt, Gaziosmanpas¸a ve Ku¨c¸u¨kc¸ekmece'de 9 adrese eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonda yabancı uyruklu 6 şüpheli yakalandı.
Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.