Son dakika 3. sayfa: İstanbul'da DEAŞ operasyonu: 11 gözaltı

Gelen son dakika haberlerine göre İstanbul'da DEAŞ operasyonu: 11 gözaltı İstanbul'da radikal terör örgütü DEAŞ'a yönelik düzenlenen operasyonlarda, aralarında yabancı uyruklu kişilerin de bulunduğu 11 şüpheli yakalandı.

İstanbul'da DEAŞ operasyonu: 11 gözaltı

İSTANBUL - İstanbul'da radikal terör örgütü DEAŞ'a yönelik düzenlenen operasyonlarda, aralarında yabancı uyruklu kişilerin de bulunduğu 11 şüpheli yakalandı.

Alınan bilgiye göre, İstanbul Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, DEAŞ'a yönelik yapılan çalışmalarda çatışma bölgeleri ile iltisaklı faaliyet gösteren veya geçmiş dönemde çatışma bölgelerinde örgüt saflarında bulunan kişilerin İstanbul'da faaliyetlerine devam ettiğini belirledi. Söz konusu şüphelilerin örgütsel faaliyetleri kapsamında DEAŞ'a eleman temini ile sosyal medyayı kullanarak propaganda yaptıkları, maddi menfaat ve lojistik destek arayışı içinde oldukları belirtilen yabancı uyruklu şüphelilerin de aralarında bulunduğu DEAŞ üyelerinin yakalanması için dün sabah Başakşehir, Fatih, Esenyurt, Küçükçekmece, Pendik, Ümraniye ve Zeytinburnu'da 15 farklı adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi. Baskınlarda 11 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Adreslerdeki aramalarda çok sayıda örgütsel doküman ele geçirildi. Yakalanan şüpheliler sorgulanmak üzere Terörle Mücadele Şubesine getirildi.

Zanlılar hakkında başlatılan tahkikatın devam ettiği aktarıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Sadık Kahraman