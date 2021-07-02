Son dakika 3. sayfa: İstanbul'da DEAŞ operasyonu: 11 gözaltı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Son dakika 3. sayfa: İstanbul'da DEAŞ operasyonu: 11 gözaltı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Gelen son dakika haberlerine göre İstanbul'da DEAŞ operasyonu: 11 gözaltı İstanbul'da radikal terör örgütü DEAŞ'a yönelik düzenlenen operasyonlarda, aralarında yabancı uyruklu kişilerin de bulunduğu 11 şüpheli yakalandı.

İstanbul'da DEAŞ operasyonu: 11 gözaltı

İSTANBUL - İstanbul'da radikal terör örgütü DEAŞ'a yönelik düzenlenen operasyonlarda, aralarında yabancı uyruklu kişilerin de bulunduğu 11 şüpheli yakalandı.

Alınan bilgiye göre, İstanbul Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, DEAŞ'a yönelik yapılan çalışmalarda çatışma bölgeleri ile iltisaklı faaliyet gösteren veya geçmiş dönemde çatışma bölgelerinde örgüt saflarında bulunan kişilerin İstanbul'da faaliyetlerine devam ettiğini belirledi. Söz konusu şüphelilerin örgütsel faaliyetleri kapsamında DEAŞ'a eleman temini ile sosyal medyayı kullanarak propaganda yaptıkları, maddi menfaat ve lojistik destek arayışı içinde oldukları belirtilen yabancı uyruklu şüphelilerin de aralarında bulunduğu DEAŞ üyelerinin yakalanması için dün sabah Başakşehir, Fatih, Esenyurt, Küçükçekmece, Pendik, Ümraniye ve Zeytinburnu'da 15 farklı adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi. Baskınlarda 11 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Adreslerdeki aramalarda çok sayıda örgütsel doküman ele geçirildi. Yakalanan şüpheliler sorgulanmak üzere Terörle Mücadele Şubesine getirildi.

Zanlılar hakkında başlatılan tahkikatın devam ettiği aktarıldı.

Son dakika 3. sayfa: İstanbul'da DEAŞ operasyonu: 11 gözaltı
Son dakika 3. sayfa: İstanbul'da DEAŞ operasyonu: 11 gözaltı
Son dakika 3. sayfa: İstanbul'da DEAŞ operasyonu: 11 gözaltı
Son dakika 3. sayfa: İstanbul'da DEAŞ operasyonu: 11 gözaltı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Sadık Kahraman

İstanbul'da nefes kesen kurtarma operasyonu! Gözü dönen baba, çocuğunu bıçakla rehin aldı
İstanbul'da nefes kesen kurtarma operasyonu! Gözü dönen baba, çocuğunu bıçakla rehin aldı
Genç avukat E-5 yolu üzerinde aracın önüne atlayarak intihar etti
Genç avukat E-5 yolu üzerinde aracın önüne atlayarak intihar etti
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Devlet Bahçeli Mustafa Varank Kemal Kılıçdaroğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Cem Yılmaz Taner Ölmez Kerem Kamışlı Mohammed Al Saloussi
Spor Erol Bulut Şenol Güneş Abdullah Avcı Gedson Fernandes Hakan Çalhanoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Son dakika 3. sayfa: İstanbul'da DEAŞ operasyonu: 11 gözaltı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 2.7.2021 08:33:43. #1.14#

title