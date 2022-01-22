İstanbul'da El-Kaide ve DEAŞ operasyonu: 10 gözaltı

İstanbul'da radikal terör örgütleri DEAŞ, El-Kaide/HAD, Heyeti Tahrir Şam ve El Nusra'ya yönelik düzenlenen operasyonlarda yabancı uyruklu 10 şüpheli yakalandı.

Şiddet yanlısı aşırı uç radikal örgütlere yönelik operasyonlarını sürdüren İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi, bu sabah yeni bir çalışma gerçekleştirdi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosunca yürütülen soruşturma kapsamında harekete geçen polis, terör örgütü DEAŞ, Heyeti Tahrir Şam (HTŞ), El Nusra Cephesi (ENC) ve El Kaide ile örgütün alt kanadı Hürasettin Tugayları'yla bağlantılı yabancı uyruklu kişileri yakın takibe aldı. Söz konusu terör örgütleri ve bu örgütlerin aktif faaliyette olduğu Suriye ve Irak gibi çatışma bölgeleriyle iltisaklı olduğu belirlenen şüphelilerin yakalanması için erken saatlerde kentin 8 ayrı ilçesinde 11 farklı adrese baskın düzenlendi. Özel Harekat timlerinin de katıldığı operasyonda yabancı uyruklu 10 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Adreslerde yapılan aramalarda ele geçirilen çok sayıda örgütsel doküman ve dijital materyale de el konuldu. Gözaltına alınan şüpheliler sorgulanmak üzere İstanbul Emniyet Müdürlüğüne götürüldü. Terör bağlantılı yabancı uyruklu zanlıların emniyetteki ifade işlemleri sürerken, bu kişilerin Türkiye genelinde bağlantılı olduğu kişilerin araştırıldığı öğrenildi. - İSTANBUL