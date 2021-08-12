İSTANBUL'DA DEAŞ OPERASYONU;10 GÖZALTI
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İSTANBUL'DA DEAŞ OPERASYONU;10 GÖZALTI

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

İSTANBUL'da 7 ilçede DEAŞ terör örgütüne düzenlenen eş zamanlı operasyonda 10 şüpheli gözaltına alındı.

İSTANBUL'da 7 ilçede DEAŞ terör örgütüne düzenlenen eş zamanlı operasyonda 10 şüpheli gözaltına alındı. Operasyon anları kameralara yansıdı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Müdürlüğü ekipleri, çatışma bölgelerinde DEAŞ terör örgütü saflarında bulunan ve faaliyetlerine devam ettiği tespit edilen şüphelilere yönelik operasyon düzenlendi. Avcılar, Bağcılar, Başakşehir, Beykoz, Esenyurt, Esenler ve Küçükçekmece'de bulunan 12 farklı adrese gece saatlerinde eş zamanlı düzenlenen operasyonlarda 10 şüpheli gözaltına alındı. Adreslerde yapılan aramalarda çok sayıda örgütsel doküman ele geçirildi. Gözaltına alınan 10 şüpheli sorgulanmak üzere İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.

İSTANBUL'DA DEAŞ OPERASYONU;10 GÖZALTI
İSTANBUL'DA DEAŞ OPERASYONU;10 GÖZALTI
İSTANBUL'DA DEAŞ OPERASYONU;10 GÖZALTI
İSTANBUL'DA DEAŞ OPERASYONU;10 GÖZALTI

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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