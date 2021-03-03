İstanbul'da DEAŞ operasyonu; 10 gözaltı
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İstanbul'da DEAŞ operasyonu; 10 gözaltı

03.03.2021 09:40 | Son Güncelleme: 03.03.2021 09:46
İstanbul'da DEAŞ operasyonu; 10 gözaltı

Ali Çağlar TINBEK / İSTANBUL'da DEAŞ terör örgütüne yönelik 12 ilçede eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Ali Çağlar TINBEK/ İSTANBUL'da DEAŞ terör örgütüne yönelik 12 ilçede eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda 10 yabancı uyruklu kişi gözaltına alındı. Operasyon anları kameraya yansıdı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri 12 ilçede, 16 adrese DEAŞ terör örgütü üyesi oldukları değerlendirilen 16 şüpheliye yönelik operasyon düzenledi.  Operasyonda 10 yabancı uyruklu kişi gözaltına alındı. Diğer kişileri yakalama çalışmaları sürüyor. 

İstanbul'da DEAŞ operasyonu; 10 gözaltı
İstanbul'da DEAŞ operasyonu; 10 gözaltı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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