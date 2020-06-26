İstanbul'da DEAŞ operasyonu; 10 gözaltı Ali ABLAY / İSTANBUL'da DEAŞ terör örgütüne yönelik yedi ilçede düzenlenen operasyonda dokuz yabancı uyruklu ve bir Türk olmak üzere 10 şüpheli gözaltına alındı.

Ali ABLAY/ İSTANBUL'da DEAŞ terör örgütüne yönelik yedi ilçede düzenlenen operasyonda dokuz yabancı uyruklu ve bir Türk olmak üzere 10 şüpheli gözaltına alındı. İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü görevlileri, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturmalar kapsamında 8 şüpheliye yönelik Sultangazi, Silivri, Bahçelievler, Fatih, Güngören, Şişli ve Esenyurt'ta tespit edilen 12 adrese eş zamanlı operasyon düzenledi. 25 Haziran'da gerçekleştirilen operasyonda 9 yabancı uyruklu ve 1 Türk şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

Kaynak: DHA