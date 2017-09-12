İstanbul'da DEAŞ mensuplarına yönelik operasyon düzenledi

3'ü Türk, 22'si yabancı olmak üzere toplamda 25 şüpheli gözaltında



İSTANBUL - Polis ekiplerinin DEAŞ terör örgütü mensuplarına yönelik yaptığı çalışmalar kapsamında, örgüt bünyesinde terör eylemi yapan ve örgüte adam kazandırmak,lojistik destek sağlamak için çalışma yapan kişilere yönelik eş zamanlı operasyon düzenlendi. Yapılan operasyonda 3'ü Türk, 22'si yabancı olmak üzere toplamda 25 şüpheli gözaltına alındı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin DEAŞ terör örgütü mensuplarına yönelik yaptığı çalışmalar kapsamında,terör eylemleri organize eden ve örgüte adam kazandırmak, lojistik temin faaliyetleri yürüten kişileri tespit edip çalışma başlattı. Polis ekipleri tarafından yapılan çalışmalar kapsamında terör örgütü üyelerinin kaldıkları hücre evleri tespit edildi. Belirlenen iki adrese eş zamanlı operasyon düzenledi. Yapılan operasyonda 3'ü Türk, 22'si yabancı olmak üzere toplamda 25 şüpheli gözaltına alındı. Adreslerde yapılan aramalarda ise terör örgütüne ait dokümanlar ve dijital materyaller ele geçirildi.