İSTANBUL'DA  DEAŞ'LI TERÖRİST TABUR KOMUTANLIĞINI GÖZETLERKEN YAKALANDI
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İSTANBUL'DA  DEAŞ'LI TERÖRİST TABUR KOMUTANLIĞINI GÖZETLERKEN YAKALANDI

25.02.2021 09:45 | Son Güncelleme: 25.02.2021 09:49
İSTANBUL'DA  DEAŞ'LI TERÖRİST TABUR KOMUTANLIĞINI GÖZETLERKEN YAKALANDI

Teröristin keşif anları güvenlik kamerasına yansıdıAli TİNBEK - İstanbul DHA - İstanbul'da Yenibosna İnzibat Tabur Komutanlığı'nı ağaca çıkarak gözetlerken yakalanan kişi, DEAŞ'lı terörist çıktı.

-Teröristin keşif anları güvenlik kamerasına yansıdı

Ali TİNBEK - İstanbul DHA - İstanbul'da Yenibosna İnzibat Tabur Komutanlığı'nı ağaca çıkarak gözetlerken yakalanan kişi, DEAŞ'lı terörist çıktı.

20 Şubat'ta saat 02.10 sıralarında Yenibosna İnzibat Tabur Komutanlığı'nı ağaca çıkarak gözetleyen bir kişi ihbar üzerine yakalandı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, "Askeriyenin yanında ağaca tırmanmış, askeriyeyi gözetleyen şahıs var" ihbarı  üzerine harekete geçti. Polis, şüpheli Muhammed Yahya E. yakalayarak gözaltına aldı. DEAŞ'lı olduğu belirlenen teröristin üzerinden DEAŞ ile bağlantılı görseller ve dokümanlar çıktı. Türk vatandaşı Muhammed Yahya E. salı günü tutuklanarak cezaevine gönderildi.

GÜVENLİK KAMERASINA YANSIRDI

Bu arada teröristin ağaça çıkıp taburu gözetlemesi güvenlik kamerasına yansıdı. Teröristin bir süre tabur çevresinde dolaştıktan sonra ağaca çıktığı görülüyor. 

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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