İstanbul'da  DEAŞ'lı terörist tabur komutanlığını gözetlerken yakalandı (2)
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İstanbul'da  DEAŞ'lı terörist tabur komutanlığını gözetlerken yakalandı (2)

25.02.2021 09:35 | Son Güncelleme: 25.02.2021 09:39
İstanbul'da  DEAŞ'lı terörist tabur komutanlığını gözetlerken yakalandı (2)

İstanbul'da Yenibosna İnzibat Tabur Komutanlığı'nı ağaca çıkarak gözetlerken yakalanan kişi, DEAŞ'lı terörist çıktı.

İstanbul'da Yenibosna İnzibat Tabur Komutanlığı'nı ağaca çıkarak gözetlerken yakalanan kişi, DEAŞ'lı terörist çıktı.

20 Şubat'ta saat 02.10 sıraların Yenibosna İnzibat Tabur Komutanlığı'nı ağaca çıkarak gözetleyen bir kişi ihbar üzerine yakalandı.İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne götürülen Muhammed Yahya E. adlı kişinin keşif yaptığı belirlendi. DEAŞ'lı olduğu belirlenen teröristin üzerinden DEAŞ ile bağlantılı görseller ve dokümanlar çıktı. Muhammed Yahya E. tutuklanarak cezaevine gönderildi.


İstanbul'da  DEAŞ'lı terörist tabur komutanlığını gözetlerken yakalandı (2)
İstanbul'da  DEAŞ'lı terörist tabur komutanlığını gözetlerken yakalandı (2)
İstanbul'da  DEAŞ'lı terörist tabur komutanlığını gözetlerken yakalandı (2)

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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