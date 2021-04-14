İstanbul'da DEAŞ'la bağlantılı 11 şüpheli yakalandı
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İstanbul'da DEAŞ'la bağlantılı 11 şüpheli yakalandı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

İstanbul'da radikal terör örgütü DEAŞ yanlısı gruplara yönelik düzenlenen operasyonda, 11 şüphelinin yakalandığı bildirildi.

Kısmi kapanmanın ardından İstanbul'da toplu ulaşım yeniden düzenlendi
Kısmi kapanmanın ardından İstanbul'da toplu ulaşım yeniden düzenlendi

İstanbul'da radikal terör örgütü DEAŞ yanlısı gruplara yönelik düzenlenen operasyonda, 11 şüphelinin yakalandığı bildirildi.

Güvenlik kaynaklarına dayanan bilgiye göre, iç savaşın sürdüğü Irak ve Suriye gibi çatışmalı bölgelerle irtibatlı DEAŞ yanlısı grupların izini süren İstanbul Terörle Mücadele (TEM) Şubesi ekipleri, bu gece yeni bir çalışma gerçekleştirdi.

Yürütülen soruşturma kapsamında gece saatlerinde özel harekat güçlerinin desteğiyle, kentin on farklı ilçesinde 19 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi. Baskınlarda 11 DEAŞ mensubunun yakalandığı belirtildi. Şüphelilerin kaldıkları evlerde yapılan aramalarda çok sayıda örgütsel doküman ve dijital materyale el konulduğu öğrenildi.

Operasyon kapsamında gözaltına alınan şüpheliler, sorgulanmak üzere TEM Şubeye getirildi. Zanlıların polisteki ifade işlemlerinin başladığı aktarıldı. - İSTANBUL

İstanbul'da DEAŞ'la bağlantılı 11 şüpheli yakalandı
İstanbul'da DEAŞ'la bağlantılı 11 şüpheli yakalandı
İstanbul'da DEAŞ'la bağlantılı 11 şüpheli yakalandı
İstanbul'da DEAŞ'la bağlantılı 11 şüpheli yakalandı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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