İstanbul'da DEAŞ'a yönelik operasyonda 24 kişi gözaltına alındı
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İstanbul'da DEAŞ'a yönelik operasyonda 24 kişi gözaltına alındı

Terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda 4'ü yabancı uyruklu 24 kişi gözaltına alındı.

30.12.2019 13:06 | Son Güncelleme: 30.12.2019 13:06
İstanbul'da DEAŞ'a yönelik operasyonda 24 kişi gözaltına alındı

Terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda 4'ü yabancı uyruklu 24 kişi gözaltına alındı.

Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, DEAŞ terör örgütünün yılbaşı öncesi muhtemel eylemsel faaliyetlerinin engellenebilmesi ve örgütle irtibatlı faaliyet gösteren şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

Ekipler, gece 02.00 itibarıyla Bağcılar, Başakşehir, Fatih, Maltepe, Pendik, Sancaktepe, Sultanbeyli ve Tuzla'da 31 adrese baskın düzenledi.

Operasyonda 4'ü yabancı uyruklu 24 kişi gözaltına alındı. Adreslerde yapılan aramalarda çok sayıda örgütsel doküman ve dijital materyal ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Kaynak: AA
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