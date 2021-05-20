İstanbul'da DEAŞ'a şafak baskını...10 ilçede 20 adrese eş zamanlı operasyon
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İstanbul'da DEAŞ'a şafak baskını...10 ilçede 20 adrese eş zamanlı operasyon

İstanbul'da DEAŞ'a şafak baskını...10 ilçede 20 adrese eş zamanlı operasyon
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

İstanbul'da, DEAŞ terör örgütüne yönelik 10 ilçede 20 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi.

İstanbul'da, DEAŞ terör örgütüne yönelik 10 ilçede 20 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi. Düzenlenen operasyonda örgütle ilişiği olan şüpheliler gözaltına alındı.

Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü (TEM) ekipleri, kentte DEAŞ terör örgütünün ve çatışma bölgeleriyle iltisaklı kişilerin, tespitine yönelik yapılan çalışmalar kapsamında, 10 ilçede 20 adrese eş zamanlı operasyon düzenledi. TEM'e bağlı polislerinin de destek verdiği operasyonda adresler didik didik arandı.

Operasyon sonucu adreslerde yakalanan şüpheliler gözaltına alınarak polis merkezine götürüldü. Gözaltına alınan şüpheliler, İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne getirildi. Şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin devam ettiği belirtildi. - İSTANBUL

İstanbul'da DEAŞ'a şafak baskını...10 ilçede 20 adrese eş zamanlı operasyon
İstanbul'da DEAŞ'a şafak baskını...10 ilçede 20 adrese eş zamanlı operasyon
İstanbul'da DEAŞ'a şafak baskını...10 ilçede 20 adrese eş zamanlı operasyon
İstanbul'da DEAŞ'a şafak baskını...10 ilçede 20 adrese eş zamanlı operasyon
İstanbul'da DEAŞ'a şafak baskını...10 ilçede 20 adrese eş zamanlı operasyon

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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