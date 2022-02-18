Son dakika: İstanbul'da terör örgütü DEAŞ'e yönelik 10 ilçede 15 farklı adrese düzenlenen operasyonlarda yabancı uyruklu 13 şüpheli gözaltına alındı
İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Son dakika 3. sayfa haberi: İstanbul'da terör örgütü DEAŞ'e yönelik 10 ilçede 15 farklı adrese düzenlenen operasyonlarda yabancı uyruklu 13 şüpheli gözaltına alındı.
İSTANBUL (İHA) - İstanbul'da terör örgütü DEAŞ'e yönelik 10 ilçede 15 farklı adrese düzenlenen operasyonlarda yabancı uyruklu 13 şüpheli gözaltına alındı