Son dakika gündem: İSTANBUL'DA DEAŞ'A OPERASYON: 17 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Son dakika gündem: İSTANBUL'DA DEAŞ'A OPERASYON: 17 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

24.03.2021 02:55 | Son Güncelleme: 24.03.2021 03:15

Edinilen son dakika gelişmesine göre İstanbul'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyon yapıldı.

İstanbul'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyon yapıldı. Çok sayıda adrese eş zamanlı yapılan operasyonlarda toplam 17 kişi gözaltına alındı.

Terörle mücadele kapsamında İstanbul'da 10 farklı ilçede belirlenen 15 adrese eş zamanlı olarak operasyon düzenlendi. DEAŞ terör örgütüne yönelik yapılan operasyonlarda 17 kişi gözaltına alındı. Ayrıca adreslerde yapılan aramada çok sayıda örgütsel doküman ele geçirilirken, gözaltına alınan zanlıların kullandığı cep telefonlarına da el konuldu.

Esenyurt'ta belirlenen adrese yapılan operasyonda biri kadın 2 kişi gözaltına alınırken, Sultanbeyli'de belirlenen adrese yapılan operasyonda 1 kişi gözaltına alındı.

Son dakika gündem: İSTANBUL'DA DEAŞ'A OPERASYON: 17 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI
Son dakika gündem: İSTANBUL'DA DEAŞ'A OPERASYON: 17 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI
Son dakika gündem: İSTANBUL'DA DEAŞ'A OPERASYON: 17 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI
Son dakika gündem: İSTANBUL'DA DEAŞ'A OPERASYON: 17 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI
Son dakika gündem: İSTANBUL'DA DEAŞ'A OPERASYON: 17 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI
Son dakika gündem: İSTANBUL'DA DEAŞ'A OPERASYON: 17 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI
Son dakika gündem: İSTANBUL'DA DEAŞ'A OPERASYON: 17 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI
Son dakika gündem: İSTANBUL'DA DEAŞ'A OPERASYON: 17 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI
Son dakika gündem: İSTANBUL'DA DEAŞ'A OPERASYON: 17 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Celal Adan Ziya Selçuk Fahrettin Koca Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Kemal Sunal Acun Ilıcalı Rasim Öztekin Kıvanç Tatlıtuğ
Spor Cenk Tosun Ozan Tufan Bülent Uygun Rıza Çalımbay Mustafa Cengiz
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Abd Cinayet
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Son dakika gündem: İSTANBUL'DA DEAŞ'A OPERASYON: 17 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 24.3.2021 03:16:55. #1.15#
title