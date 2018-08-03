İstanbul'da DEAŞ'a Yapılan Operasyonda 38 Kişi Gözaltına Alındı

İstanbul'da, terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda 38 yabancı uyruklu gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, DEAŞ adına faaliyette bulunduğu ve eylem hazırlığında olduğu belirlenen zanlıların yakalanması için çalışma başlattı.

12 FARKLI ADRESE, EŞ ZAMANLI OPERASYON

Edinilen bilgiye göre, İstanbul Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, yapılan istihbari çalışmalar sonucunda radikal çizgideki terör örgütü DEAŞ mensupları ile bağlantıları tespit edilen 38 kişilik hücreyi tespit etti. Emniyet güçlerince dün gece Başakşehir, Eyüpsultan, Esenyurt, Pendik, Sancaktepe ve Tuzla'da 12 ayrı adrese düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda, DEAŞ'la bağlantılı tamamı yabancı uyruklu 38 şüpheli gözaltına alındı.

ÇOK SAYIDA DÖKÜMANA EL KONULDU

Operasyonlarda çok sayıda örgütsel dokümana da el konulurken, yakalanan zanlıların örgüt adına faaliyet yürüttükleri, DEAŞ'ın aktif olduğu Irak ve Suriye gibi çatışmalı Ortadoğu ülkelerine girip çıktıkları ve kentte eylem arayışında oldukları ileri sürüldü. Yakalanan 38 şüpheli, ifadeleri alınmak üzere İstanbul Terörle Mücadele Şubesine götürüldü.

Adreslerde yapılan aramalarda, çok sayıda örgütsel doküman ve dijital malzeme ele geçirildi.

Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.