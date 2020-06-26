İstanbul'da DEAŞ'a operasyon: 10 şüpheli yakalandı İstanbul'da, radikal terör örgütü DEAŞ adına faaliyet gösteren biri Türk 10 şüpheli yakalandı.

İstanbul'da, radikal terör örgütü DEAŞ adına faaliyet gösteren biri Türk 10 şüpheli yakalandı.

Alınan bilgiye göre, aşırı uç radikal terör örgütü DEAŞ'a yardım ve yataklık yaptıkları iddia edilen şüphelilere yönelik çalışma başlatan İstanbul Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, dün harekete geçti.

Sultangazi, Silivri, Bahçelievler, Fatih, Güngören, Şişli ve Esenyurt'ta daha önceden tespit edilen 12 adrese peş peşe operasyonlar düzenleyen emniyet kuvvetleri, 1'i Türk, 9'u yabancı uyruklu 10 şüpheliyi gözaltına aldı. Yakalanan DEAŞ şüphelilerinin, geçmiş dönemde örgüt saflarında bulundukları, örgüte maddi/lojistik destek sağladıkları ve faaliyetlerini İstanbul'da devam ettirdikleri belirlendi.

Gözaltına alınan şüpheliler, Terörle Mücadele Şube Müdürlüğüne getirildi.

Zanlıların polisteki sorguları sürüyor.

(Sadık Kahraman/İHA)

Kaynak: İHA